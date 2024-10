Engagierte Entertainerin: Sarah Connor: Starke Stimme für inhaftierten Walschützer

1 Will weiter für die Freilassung des Umweltaktivisten Paul Watson kämpfen: Sarah Connor. Foto: imago/Jan Huebner

Sarah Connor ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für gesellschaftliches Engagement. Nun setzte sie sich in Berlin zusammen mit Fans für die Freilassung des radikalen Walschützers Paul Watson ein.











Link kopiert



Schon seit Jahren nutzt die Sängerin Sarah Connor (44) ihre Bekanntheit, um gesellschaftspolitische Botschaften in die Öffentlichkeit zu senden. So bezog sie immer wieder auf der Bühne und ihren Social-Media-Accounts Stellung zum Erstarken der AfD oder zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nun setzte sie sich am gestrigen 2. Oktober zusammen mit ihren Fans vor der Dänischen Botschaft in Berlin für die Freilassung des prominenten kanadisch-amerikanischen Umweltaktivisten und Walschützers Paul Watson (73) ein.