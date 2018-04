Engagement im Kreis Ludwigsburg Das bisschen Leben kostet er noch aus

Startklar in der Kult-Karosse: Frank de Munnik (links) und Ralph Dendler. Foto: Sigerist

Einmal im legendären Flügeltüren-Flitzer Mercedes Benz 300 SL Coupé durch die Straßen brausen: Mit Hilfe der ASB-Aktion Wünschewagens ist dieser Traum für den krebskranken Frank de Munnik in Erfüllung gegangen.

Kreis Ludwigsburg - Als Ende 2017 der Tumor in Frank de Munniks Leber diagnostiziert wurde, hatte er bereits Metastasen gestreut. „Behandeln kann man das nur noch, wie man so schön sagt, palliativ“, meint der 60-Jährige sachlich. Um Heilung geht es nicht mehr: Das Beste, was er sich noch erhoffen kann, ist Linderung. Doch zuletzt bescherten ihm die Medikamente offene Hände und Füße. „Meine Kinder kamen zu Besuch und mussten mich mit dem Rollstuhl rumschieben. Das will ich lieber nicht mehr erleben.“

Doch an diesem Tag ist der Kornwestheimer mit Amsterdamer Wurzeln gut zu Fuß. Und beim Anblick des schlanken silbernen Flügeltüren-Flitzers Mercedes Benz 300 SL Coupé aus dem Jahr 1954, das der Werkstattmeister Ralph Dendler vom Fellbacher Mercedes-Benz Classic Center Frank de Munnik zu Ehren vorgefahren hat, rücken die Gedanken an das unheilvolle Gewächs in der Leber, an quälende Nebenwirkungen und begrenzte Lebensperspektiven einen Moment lang in den Hintergrund. „Das schönste Auto, das jemals gebaut worden ist“, entfährt es de Munnik. Andächtig streicht er über die Flanken des Oldtimers, dann lacht er auf: „Aber wie steig’ ich jetzt ein?“

Mit dem Werkstattmeister geht’s in die Weinberge

Kurz darauf hat er es geschafft, seinen schlaksigen, angegriffenen Körper über den schmalen Einstieg auf den blau-weiß-karierten Beifahrersitz zu falten. Am cremefarbenen Lenkrad vor chromgefassten Instrumenten und Schaltern sitzt Ralph Dendler. Er zieht die Flügeltüren herunter, lässt den Motor an, gibt Stoff. Weg sind die beiden, ab in Richtung Weinberge.