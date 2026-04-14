Energy-Snack „Cosmic Bites“: „Wir funktionieren als Team richtig gut“ – Paar aus Stuttgart gründet Startup

Melanie Arndt und Laurin Arndt (beide 23) sind nicht nur privat ein Paar, sondern auch Business-Partner:innen. Gemeinsam bringen sie nun einen Snack im Planetendesign auf den Markt.
Abends zusammen auf der Couch eine Serie oder einen Film glotzen – was bei vielen jungen Paaren zur täglichen Abschalt-Routine zählt, kommt bei Melanie Arndt und Laurin Mächtig (beide 23) nur selten vor. Zumindest, seitdem die Studierenden aus Stuttgart den Großteil ihrer Freizeit ihrem eigenen Startup widmen. „Unsere Abende haben sich dadurch transformiert“, sagt Mächtig. „Wir klappen jetzt eher nach der Uni nochmal die Laptops auf.“