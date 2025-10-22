Energiezentrale in Echterdingen: Diese Bäume müssen weichen

1 Für die Nahwärmezentrale in Echterdingen müssen einige Bäume gefällt werden. Foto:

Im Herzen von Echterdingen steht der Bau der stark umstrittenen Energiezentrale kurz bevor. Um die Baustelle einzurichten, müssen Bäume gefällt werden.











Exakt 637 Unterschriften hatte die Bürgerinitiative Pro Historische Mitte Echterdingen gesammelt, um mobil gegen die im Herzen von Echterdingen geplante Energiezentrale zu machen. Bis zuletzt hatte die Initiative gehofft, dass der Gemeinderat von Leinfelden-Echterdingen den Beschluss zurückgestellt, die Entscheidung vertagt. Die Anlieger wollten verhindern, dass die Heizzentrale zwischen denkmalgeschützten und stadtteilprägenden Häusern gebaut wird. Sie störten sich an der Kubatur des Baus. Dieser sei zu klobig, zu modern, zu industriell. Sie befürchteten Lärm und Gestank. Dennoch hatten die Fraktionen im Frühjahr grünes Licht gegeben, das Baurecht für das Gebäude erteilt.