Energiewende-Monitoring: Reiche droht Fehler von Habeck zu wiederholen

Die Kehrtwende in der Energiewende ist ein riskanter Kurs. Die Bundeswirtschaftsministerin droht Fehler der Ampel-Regierung zu wiederholen, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.
Das Energiewende-Monitoring der Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche kann eigentlich niemanden überraschen. Über die Sommerpause hinweg erfuhr die interessierte Öffentlichkeit häppchenweise, was die Bundesregierung in Sachen Energiewende vorhatte. Schon im August stellte Reiche die Förderung von Solaranlagen infrage. Bundeskanzler Friedrich Merz deutete ein langsameres Tempo beim Ausbau Erneuerbarer Energien an.