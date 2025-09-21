Energiewende in Weinstadt: Weinstadt wirbt für Wärmepumpen

Mit einer Kampagne versucht die Stadt, Hauseigentümer zu motivieren, auf dem Weg zur Klimaneutralität mitzumachen. Weinstädter erhalten einen kostenlosen Heiz-Check.
„Die Wärmepumpe kann viel mehr, als ihr Ruf hergibt“, sagt der Weinstädter Klimaschutzbeauftragte Friedrich Huster. Mit einer Infokampagne unter dem Motto „Wärmepumpe – Dein Haus kann das“ möchten er und sein neuer Stellvertreter Lennard Volk, der ihn seit April in der städtischen Stabstelle Klimaschutz unterstützt, auf die Vorteile der Heiztechnik aufmerksam machen. „Die Botschaft ist, dass die Technologie reif ist, um auch in Bestandsgebäuden eingesetzt zu werden“, erklärt Huster.