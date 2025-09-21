Energiewende in Weinstadt: Weinstadt wirbt für Wärmepumpen

Mit einer Kampagne versucht die Stadt, Hauseigentümer zu motivieren, auf dem Weg zur Klimaneutralität mitzumachen. Weinstädter erhalten einen kostenlosen Heiz-Check.

„Die Wärmepumpe kann viel mehr, als ihr Ruf hergibt“, sagt der Weinstädter Klimaschutzbeauftragte Friedrich Huster. Mit einer Infokampagne unter dem Motto „Wärmepumpe – Dein Haus kann das“ möchten er und sein neuer Stellvertreter Lennard Volk, der ihn seit April in der städtischen Stabstelle Klimaschutz unterstützt, auf die Vorteile der Heiztechnik aufmerksam machen. „Die Botschaft ist, dass die Technologie reif ist, um auch in Bestandsgebäuden eingesetzt zu werden“, erklärt Huster.

Das sei wenig bekannt. Viele dächten immer noch, es stehe eine Vollsanierung im Raum, wenn es um den Einsatz einer Wärmepumpe gehe. Flächendeckend seien Vollsanierungen von Gebäuden allerdings ein unerreichbares Ziel. „Zum einen sind finanzielle Kapazitäten begrenzt und zum anderen auch die Kapazitäten im Handwerk.“ Um bis 2035 die Klimaneutralität in Weinstadt zu erlangen, brauche es jedoch „klimafitte Gebäude“ in der Stadt: „Das gilt nicht nur für den kommunalen, sondern auch den privaten Gebäudebestand“, so Huster.

Seit einem Jahr gibt es einen Aktionsplan

Zumal mehr Klimaschutz in der Stadtverwaltung nur eines von fünf Handlungsfeldern im Klimaschutzaktionsplan ist, der 2024 für den Weg zur Klimaneutralität aufgestellt wurde. Als weitere Handlungsfelder gehören dazu Wohnen und Leben, Wirtschaft, Mobilität und Energieversorgung. An der Ausarbeitung des Aktionsplans war ein Expertenrat beteiligt, in dem neben Vertretern der Kommunalpolitik auch Verantwortliche von örtlichen Vereinen, Mitglieder des Klimabündnisses Weinstadt, des Stadtseniorenrats und des Jugendgemeinderats saßen sowie Unternehmensvertreter, Mitarbeiter der Stadtwerke Weinstadt und das Team der beauftragten Freiburger Beratungsunternehmen endura kommunal.

Ein Jahr lang dauerte es, bis das knapp hundert Seiten starke Schriftstück verfasst war. Noch 2024 schnürte der Gemeinderat zudem ein Sanierungspaket von einer Million Euro im aktuellen Haushaltsplan für kommunale Liegenschaften.

Derweil bauten die Stadtwerke ihr Nahwärmenetz immer weiter aus und machten sich an die Planung einer Wärmezentrale auf dem ehemaligen Holzlagerplatz. Denn das Credo des Stadtwerke-Betriebsleiters Thomas Meier lautet, wie er es einmal auf einer Infoveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung kundtat: „Wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen, müssen wir die Wärmewende hinbekommen.“ An das Wärmenetz der örtlichen Stadtwerke kann jedoch maximal ein Drittel der Haushalte in Weinstadt angeschlossen werden, wie Huster anmerkt. Wärmepumpen seien daher für die übrigen zwei Drittel eine weitere Schlüsseltechnologie.

Um private Hauseigentümer zu motivieren, haben sich die Klimaschutzbeauftragten Carsten Herbert als prominenten Mitstreiter an die Seite geholt. Als Energiesparkommissar ist er durch seinen Social-Media-Kanal bekannt. Am Mittwoch, 24. September, hält Herbert von 19 Uhr an im Stiftskeller Beutelsbach einen Vortrag über Wärmepumpen-Lösung, auch im Altbau, und informiert Hauseigentümer über deren Umsetzung in ihrem eigenen Gebäude. Im Anschluss stehen Weinstädter Fachbetriebe den Besuchern zu Detailfragen Rede und Antwort. Der Infoabend steht allen Interessierten offen. Das Angebot der Energieagentur, sich für einen kostenlosen Heiz-Check anzumelden, gilt dagegen nur für Teilnehmer aus Weinstadt.