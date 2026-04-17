Energiewende in Stuttgart: Stuttgarter Windrad schockt Alpirsbach – Bürgermeister sind in der Sache aktiv

Die Stadtwerke Stuttgart sind dabei, sich ein Windrad in der Kulisse von Alpirsbach genehmigen zu lassen. Es soll auf Stuttgarts Klimaziele einzahlen – die Klosterstadt ist entsetzt.
Vor wenigen Tagen hat Harald Weber Post aus Stuttgart bekommen. Thomas Fuhrmann, der Bürgermeister und Vorsitzende des Stadtwerke-Aufsichtsrats, reagierte auf Webers Mail an den Oberbürgermeister Frank Nopper. Harald Weber lebt in Alpirsbach, mit Stuttgart hat er zu tun, weil die Stadtwerke Stuttgart gerade dabei sind, sich ein Windrad mitten in der Kulisse der Klosterstadt genehmigen zu lassen. Es soll auf die Stuttgarter Klimaziele einzahlen – in Alpirsbach ist man geschockt.