Energiewende in Stuttgart: In Stuttgart ändert sich die Förderung für Heizungstausch, Solar und Dämmung

Die Stadt Stuttgart reduziert ihre Zuschüsse für die private Energiewende. Das soll bereits ab 1. Mai gelten. Wer schnell ist, kann noch von der bisherigen Höhe profitieren.
Noch ist nichts beschlossen, aber die Stadt Stuttgart hat nun erstmals vorgestellt, wie ihre künftige finanzielle Unterstützung aussehen könnte, wenn jemand seine Heizung tauscht, eine Solaranlage auf dem Dach installiert oder sein Haus dämmen lässt. Im April wird der Ausschuss für Klima und Umwelt dann über die Vorlagen der Verwaltung beraten; womöglich ergeben sich noch Änderungen. Am 1. Mai oder spätestens am 1. Juni sollen die neuen Fördersätze in Kraft treten. Die städtische Förderung wäre immer zusätzlich zu den Bundeszuschüssen.