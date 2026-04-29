Energiewende in Stuttgart: Fernwärme wird für viele Stuttgarter günstiger

Stuttgart ist seit diesem Jahr kohlefrei – das hat Folgen für die Fernwärmepreise. Die EnBW passt nach und nach die Verträge für alle Kunden an. Viele profitieren, aber nicht alle.
Es ist eine komplizierte Rechnung, die Menschen ohne Mathematikstudium kaum nachvollziehen können: Aber der Gesetzgeber gibt den Fernwärmeversorgern in gewissem Rahmen vor, wie diese ihren Preis zu ermitteln haben. Die Brennstoffe für die Erzeugung der Fernwärme spielen dabei eine große Rolle. Da die EnBW das Kraftwerk Münster Ende März endgültig auf Gas (und wie bisher Müll) umgestellt hat und keine Kohle mehr verfeuert wird, muss sie die Preise jetzt neu kalkulieren.