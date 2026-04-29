Energiewende in Stuttgart: Fernwärme wird für viele Stuttgarter günstiger

Stuttgart ist seit diesem Jahr kohlefrei – das hat Folgen für die Fernwärmepreise. Die EnBW passt nach und nach die Verträge für alle Kunden an. Viele profitieren, aber nicht alle.

Es ist eine komplizierte Rechnung, die Menschen ohne Mathematikstudium kaum nachvollziehen können: Aber der Gesetzgeber gibt den Fernwärmeversorgern in gewissem Rahmen vor, wie diese ihren Preis zu ermitteln haben. Die Brennstoffe für die Erzeugung der Fernwärme spielen dabei eine große Rolle. Da die EnBW das Kraftwerk Münster Ende März endgültig auf Gas (und wie bisher Müll) umgestellt hat und keine Kohle mehr verfeuert wird, muss sie die Preise jetzt neu kalkulieren.

Die grundsätzlich gute Nachricht: Für viele der rund 30.000 betroffenen Haushalte dürfte die Gesamtrechnung um rund zehn Prozent sinken. Wer sich jetzt neu an die Fernwärme anschließen lässt, profitiere direkt von diesem niedrigeren Preis, sagt Malte Sell, der Vertriebsleiter für die Fernwärme bei der EnBW. In Preisbeispielen spricht die EnBW von 13 bis 29 Euro, die eine Familie monatlich sparen werde. Bei einem exemplarischen Anschluss in einem Mehrfamilienhaus mit 30 Wohneinheiten sinkt der Komplettpreis pro Kilowattstunde von 16,38 Cent auf 14,86 Cent.

Rechnung setzt sich neu zusammen aus Leistungs- und Arbeitspreis

Doch es wird auch andere Fälle geben. Denn die EnBW will im Zuge der Neukalkulation alle Verträge auf einen neuen Standardvertrag namens „Comfort Heat“ umstellen. Dabei wird sich auch die Zusammensetzung des Preises verändern. Es wird weiter den Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde geben; dieser wird sinken. Die zwei bisherigen Bestandteile der Rechnung, der Service- sowie der Verrechnungspreis, werden neu zu einem „Leistungspreis“ zusammengefasst. Dahinter verbirgt sich die Wärmekapazität, die die EnBW per Vertrag zur Verfügung stellt. Und dieser Leistungspreis steigt.

In Häusern, in denen wegen einer veralteten Technik eine hohe Leistung vereinbart worden sei, könne es deshalb auch zu Preissteigerungen kommen, betont Malte Sell. Speziell nennt er Gebäude, in denen die Übergabestation schon 30 oder 40 Jahre alt sei. Im Schreiben, das die Kunden erhalten, wird die Nummer einer eigens personell verstärkten Hotline zu finden sein, bei der man sich beraten lassen könne. Der Austausch einer Übergabestation geht aber nur über eine Heizungsfirma und ist nicht billig; er kostet eigentlich immer einen fünfstelligen Betrag.

Die EnBW erweitert gerade ihr Fernwärmenetz, etwa in Bad Cannstatt oder in Stuttgart-West. Foto: Ferdinando Iannone

Malte Sell wirbt bei den Kunden, dass sie den neuen Vertrag unterschreiben: „Im Vergleich zu anderen Heizungsformen und auch im Vergleich zu den deutschlandweiten Wettbewerbern können sich unsere neuen Preise sehen lassen.“ Tatsächlich liegt die EnBW laut einer Transparenzplattform etwa im bundesdeutschen Durchschnitt.

Bis alle Kunden einen neuen Vertrag angeboten bekommen, wird es aber dauern. Bei vielen wird der neue Preis erst Mitte nächsten Jahres greifen. So wolle man den Kunden genügend Zeit geben, sich über eventuelle Alternativen Gedanken zu machen, betont Malte Sell. Der genannte günstigere Preis gilt allerdings nur für Kunden, die jetzt ein- oder umsteigen. Wie dieser sich entwickeln wird bis nächstes Jahr, ist offen; im ungünstigen Fall ist die Preisersparnis bis dahin wieder verloren. Überhaupt wird Bestandteil der neuen Verträge sein, dass die EnBW den Preis künftig vierteljährlich statt bisher halbjährlich anpassen kann.

Fernwärmekunden in Esslingen und Plochingen werden perspektivisch ebenfalls ein Schreiben bekommen; dort sind aber oft die Stadtwerke Esslingen zuständig.

Das Kraftwerk Gaisburg ist bereits 2019 von Kohle auf Gas umgestellt worden. In Münster ist der letzte Restbestand an Kohle in diesem Februar verheizt worden. Bis 2028 sollen auch die Kraftwerke in Altbach und Heilbronn kohlefrei werden.