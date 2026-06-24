Energiewende in Stuttgart: Brennstoff der Zukunft kommt nach Stuttgart

Erstmals entsteht in der Region Stuttgart eine größere Produktionsanlage für Wasserstoff. Der Elektrolyseur und die Pipeline sind im Bau - einen wichtigen Abnehmer gibt es bereits.

Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas - der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in der Region Stuttgart ist dagegen ein sehr zähes Geschäft und tritt manchmal sogar auf der Stelle. Seit 25 Jahren arbeite man schon daran, sagte Taj Kanga von der regionalen Wirtschaftsförderung am Dienstag bei einer Veranstaltung bei den Stadtwerken Stuttgart. Doch nun ist bald ein bedeutendes Etappenziel erreicht: Eine der größten Anlagen Baden-Württembergs zur Produktion von Wasserstoff befindet sich im Stuttgarter Hafen im Bau, und eine zehn Kilometer lange Pipeline wird ebenfalls bereits verlegt.

Noch steht erst der Rohbau einer Trafostation auf dem schmalen Grundstück am Mittelkai 25, das etwas eingezwängt wirkt zwischen einer großen Halle und dem Damm der Otto-Hirsch-Brücken. Platz ist eben sehr knapp im Stuttgarter Hafen. Aber ab Ende 2027 sollen hier in bis zu vier Elektrolyseuren mit einer Leistung von zusammen zwölf Megawatt jährlich rund 900 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden. Damit könnten 150 Linienbusse ein Jahr lang unterwegs sein. Nur eine im letzten Jahr eingeweihte Anlage in Schwäbisch Gmünd ist bisher ähnlich groß in Baden-Württemberg.

Abwärme der Wasserstoffanlage soll genutzt werden

Alle vier Elektrolyseure sollen zur Inbetriebnahme schon aufgebaut sein, heißt es - aber je nach Bedarf werden nicht gleich alle eingesetzt werden. Speicher für den Wasserstoff und Speicher für den grünen Strom, der zur Erzeugung des kostbaren Gases benötigt wird, gehören ebenso zur Anlage wie ein Besucherzentrum - die fünf Akteure wollen der Öffentlichkeit zeigen, wie dort die Energiewende vorangebracht wird.

Diese fünf Akteure sind die Stadtwerke Stuttgart, die Stadtwerke Esslingen, die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg sowie das Steinbeis-Innovationszentrum. Übrigens soll auch die Abwärme der Anlage genutzt werden; damit könnten 1200 Wohnungen beheizt werden, betonte Daniel Lust, der Projektleiter bei den Stadtwerken Stuttgart.

Wie weit ist die Wasserstoff-Infrastruktur in der Region Stuttgart? Sie informierten bei einer Veranstaltung in Stuttgart (von links): Taj Kanga von der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart, Anna-Lena Zademach-Schwierz von der EU-Wirtschaftsförderung, Peter Drausnigg, der Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart, sowie Daniel Lust, der Leiter des Projekts bei den Stadtwerken. Foto: Stadtwerke Stuttgart

Vier Baukolonnen arbeiten in Wangen, Hedelfingen und Stuttgart-Ost auch bereits an einem Strang der Pipeline, die von der Wasserstoffanlage über rund fünf Kilometer bis zum SSB-Betriebshof in Gaisburg führen wird. Dabei muss auch aufwendig der Neckar und die B 10 gequert werden. Die SSB haben seit dem vergangenen Jahr zehn Busse mit Brennstoffzellenantrieb auf den Straßen - als Ankerkunde ist das Stuttgarter Verkehrsunternehmen deshalb von großer Bedeutung für das gesamte Wasserstoffprojekt.

Der zweite Pipeline-Strang, ebenfalls rund fünf Kilometer lang, soll nach Esslingen führen - dort werde aber erst mit dem Bau begonnen, wenn ausreichend Abnehmer gefunden worden seien. Man rechnet deshalb für diesen Abschnitt eher mit Ende 2028 als Startzeitpunkt.

Tatsächlich sind die fehlenden Abnehmer eines der größten Probleme beim Aufbau einer Infrastruktur für Wasserstoff, und zwar überall in Deutschland. Im Verhältnis zu Erdgas ist Wasserstoff drei- bis sechsmal teurer. Womöglich ist das mit ein Grund, warum der Elektrolyseur der Firma Lyfhe in Schwäbisch Gmünd auch fast ein Dreivierteljahr nach der offiziellen Eröffnung noch nicht am Markt teilnimmt. Die Anlage befinde sich weiter im Hochlauf, hieß es jüngst in der Gmünder Tagespost; mit BMW sei jetzt aber ein wichtiger Kunde gewonnen.

Schwierigkeiten gab es auch beim Stuttgarter Projekt: Die Kosten hätten sich seit den ersten Planungen im Jahr 2021 um 50 Prozent erhöht, so Taj Kanga. Mit dem Regionalverband und dem Land hätten sich zum Glück zwei weitere Zuschussgeber gefunden, sodass das Projekt fortgeführt werden kann. Eine Verzögerung um ein Jahr musste dabei in Kauf genommen werden. Peter Drausnigg, der Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart, zeigte sich zudem froh darüber, dass auch die Stadt Stuttgart das Vorhaben trotz schwieriger Haushaltslage nicht infrage stelle. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei knapp 50 Millionen Euro.

Das Beispiel Schwäbisch Gmünd zeigt, wie zäh es auch nach der Inbetriebnahme weitergehen kann. In Fellbach hat eine Wasserstoff-Tankstelle letztes Jahr sogar geschlossen, weil die Nachfrage zu gering gewesen war. Dafür hat in Waiblingen vor Kurzem eine neue Tankstelle eröffnet.