Botnanger verdoppelt Sonnenstrom in seinem Stadtbezirk

Energiewende in Stuttgart

1 Robert Hoening sagt, er sei 2004 einer der Ersten gewesen, die in Botnang eine PV-Anlage installiert haben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf dem Weg zur Null-Emission müssen in Stuttgart noch viele Solarzellen installiert werden. Robert Hoening aus Botnang hat den Turbo eingelegt und dem Bezirk mindestens 30 neue Anlagen beschert.









Bei Robert Hoening war es ganz klassisch das Phänomen Ruhestand. Kaum hatte der heute 68-Jährige aus Stuttgart-Botnang Zeit, hat er sich in die Energiewende gekniet. Er habe sich 2004 als einer der Ersten in Botnang Photovoltaik aufs Dach installieren lassen. Heute kann er sagen: „Allein mit unserer Aktion werden wir im Jahr 2023 den jährlichen Zubau in Botnang gegenüber dem Vorjahr verdoppeln.“ Das „Wir“ hat er sich angewöhnt, gemeint ist im Wesentlichen er allein. Doch wie hat er das geschafft?