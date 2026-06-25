Energiewende in der Industrie: Strom und Wärme fast zum Nulltarif - die Firma Mefa zeigt, wies geht

Das Unternehmen in Kupferzell hat ein ausgeklügeltes Energiesystem mit Erdabsorbern und Eisspeicher entwickelt, das sich schon nach nicht einmal vier Jahren amortisiert hat.
Schon lange jammert die Industrie über zu hohe Energiepreise – vor allem der Strom sei in Deutschland viel teurer als in anderen Ländern, lautet die Kritik. Der Geschäftsführer der Firma Mefa im hohenlohischen Kupferzell, Martin Schneider, jammert nicht: Schon vor zehn Jahren hat er begonnen, ein Energiesystem zu installieren, das sein Unternehmen beinahe autark macht und das ganz auf erneuerbare Quellen setzt.