Energiewende in der Industrie: Strom und Wärme fast zum Nulltarif - die Firma Mefa zeigt, wies geht

Das Unternehmen in Kupferzell hat ein ausgeklügeltes Energiesystem mit Erdabsorbern und Eisspeicher entwickelt, das sich schon nach nicht einmal vier Jahren amortisiert hat.

Schon lange jammert die Industrie über zu hohe Energiepreise – vor allem der Strom sei in Deutschland viel teurer als in anderen Ländern, lautet die Kritik. Der Geschäftsführer der Firma Mefa im hohenlohischen Kupferzell, Martin Schneider, jammert nicht: Schon vor zehn Jahren hat er begonnen, ein Energiesystem zu installieren, das sein Unternehmen beinahe autark macht und das ganz auf erneuerbare Quellen setzt.

Der Strompreis liege bei ihm bei 1,6 Cent pro Kilowattstunde, rechnet Schneider vor - der Preis bei normalen Bezug läge mindestens beim Zehnfachen. Und die Wärme kostet ihn 2,5 Cent pro Kilowattstunde – der aktuelle Gaspreis liegt drei bis fünf Mal höher.

Die Firma Mefa mit derzeit rund 200 Mitarbeitern existiert seit 77 Jahren und hat sich auf Befestigungs- und Montagesysteme spezialisiert. Dort kann man Rohrschellen, Federisolatoren, Metallgestänge und vieles mehr bestellen, von dem der Laie keine Ahnung hatte, dass es so etwas überhaupt gibt. Oft produziere man für die Kunden hochwertige Sonderanfertigungen, erklärt Mitarbeiter und Ingenieur Peter Kömmelt.

Dreh- und Angelpunkt sind sogenannte Absorber

Begonnen hat alles vor Jahren mit dem eher zufälligen Zusammentreffen mit einem Konstrukteur, der Wärmematten zum Heizen nutzen wollte. Im Prinzip handelt es sich dabei um Kunststoff-Wärmetauscher, die auch für die Geothermie eingesetzt werden können: Diese etwa ein mal sieben Meter großen Matten, Absorber genannt, werden in die Erde gelegt und entziehen über ein Solegemisch dem Boden Wärme. Das Besondere ist, dass die nur wenige Millimeter dicken Absorber hochkant in die Erde gestellt werden – es reichen deshalb schmale Gräben, man muss nicht den gesamten Garten umgraben.

Die Firma Mefa hat, als sie ihre Lager- und Montagehalle neu bauen ließ, 240 dieser Erdabsorber direkt unter die Betonbodenplatte legen lassen. An die südliche Fassade der Halle wurden zusätzlich 150 Solarabsorber angebracht, die nach demselben Prinzip funktionieren, nur dass hier nicht der Boden, sondern die Sonne die Absorber aufheizt.

Im Zusammenspiel mit zwei Wärmepumpen wird so die Lagerhalle beheizt. Interessant dabei ist, dass das Heizsystem mit einer Vorlauftemperatur von 30 Grad auskommt. So können die Wärmepumpen aus einer Kilowattstunde Strom erstaunliche 6,5 Kilowattstunden Wärme machen. Normal ist eine Jahresarbeitszahl von drei bis vier.

Martin Schneider, Geschäftsführer und Mitgesellschafter bei Mefa in Kupferzell, brennt für die erneuerbaren Energien und ist stolz darauf, was er in seinem Unternehmen schon umgesetzt hat. Foto: Faltin

Hinzu kommt noch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und an der Fassade, die so viel Strom produziert, dass das Unternehmen rechnerisch autark ist. Im Sommer gibt es zu viel Energie- Mit dem überschüssigen Strom wird die Betonbodenplatte auf 28 Grad aufgewärmt, so dass sie über Wochen hinweg die Halle angenehm wärmt, ohne dass die Wärmepumpen im Einsatz sein müssten. Im Winter muss Mefa dagegen weiter Strom zukaufen, dann zum normalen Preis, den auch Martin Schneider für zu hoch hält. Ein wenig jammert er also doch. Ein Stromspeicher könnte für ihn deshalb der nächste Schritt sein, um sein Energiesystem noch effektiver und unabhängiger zu machen.

Für die Büros gibt es übrigens einen eigenen Heizkreislauf mit eigener Wärmepumpe, weil dort die Fußbodenheizung etwas schneller reagieren sollte als die träge Wärmeregulierung über den Betonboden.

So sieht der Eisspeicher aus, wenn das Wasser nicht gefroren ist. Foto: Mefa

Letztes Element des Energiesystems ist schließlich ein Eisspeicher mit 65 Kubikmetern Wasserinhalt im Keller der Lagerhalle. Das Wasser darin hat meist zwischen fünf und zehn Grad, im Winter kann es komplett durchfrieren. Im Wasser oder Eis stehen ebenfalls Absorber, die die Kälte aufnehmen und weitergeben. Damit werden die Arbeitsmaschinen auf zehn bis 20 Grad abgekühlt, zudem werden damit die Temperaturen in den Serverräumen gesenkt. Zur Kühlung der Büroräume nutzt man dagegen ebenfalls die Erdabsorber – der temperierte Boden reicht dafür aus. So wird ein angenehmes Arbeitsklima von weniger als 25 Grad Raumtemperatur erzeugt.

Unterm Strich hätten sich alle Investitionen innerhalb von 3,5 Jahren amortisiert, sagt Martin Schneider. Und sie hätten sogar noch 250 Megawattstunden Strom im Überschuss, den sie ins Netz einspeisen. Wärme müssen sie teilweise ganz ungenutzt in die Luft abgeben.

Im Sommer, wenn wenig Wärme benötigt wird, könnte man damit ganz Kupferzell mit seinen 6600 Einwohnern versorgen. Die Gemeinde sei aber wenig interessiert an einem Nahwärmenetz, bedauert Martin Schneider. Ein Stromspeicher könnte für Martin Schneider nun der nächste Schritt sein, um noch effektiver zu werden.

Mittlerweile hat sich bei Mefa aus den Absorbern ein eigener Geschäftszweig entwickelt, der sich MultiQ nennt. Peter Kömmelt und Patrick Reimet kümmern sich darum. Sie bieten die Kunststoffmatten in vier Varianten an - als Bodenabsorber, Solar-, Eis- und auch als Wasserabsorber. Das Interesse daran ist stark gestiegen, seit das Unternehmen ein Erklärvideo bei Youtube eingestellt hat. Mittlerweile hat der Film 300.000 Aufrufe, das ist ziemlich viel für ein so schwieriges Themengebiet. Derzeit habe man 300 konkrete Anfragen und Projekte, sagt Peter Kömmelt.

Auch Besitzer von Einfamilienhäusern gehören zu den Kunden

Vor allem der Absorber, den man etwa in Bächen aufstellt, habe sehr viel Potenzial. In Belgien habe man die Matten schon im Wassergraben eines alten Schlosses aufgestellt, so Kömmelt. In Deutschland seien die Behörden dagegen zurückhaltender. Tatsächlich müsste an Gewässern ein eigenes kleines Bauwerk errichtet werden.

Die meisten Anfragen kommen von Unternehmen, aber Mefa bietet die Erdabsorber auch für Einfamilienhäuser an. Laut Martin Schneider sei die Investition für den Bauherrn um etwa 50 Prozent höher als bei einer herkömmlichen Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wegen der höheren Jahresarbeitszahl rechne sich die Anlage aber trotzdem nach rund zehn Jahren.

Wie auch immer, Peter Kömmelt muss auf jeden Fall einen relevanten Teil seiner Arbeitszeit damit zubringen, interessierte Besucher durch das Werk zu führen. Das macht er gerne, denn es geht ihm wie Geschäftsführer Martin Schneider. Der sagt: „Wir sind unglaublich stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. Das Auf und Ab des Öl- und Gaspreises ist uns mittlerweile ziemlich egal.“