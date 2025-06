Energiewende: Energiefirmen planen Mega-Batteriepark

1 Ein Batteriepark in der Lausitz. Ein im nordrhein-westfälischen Waltrop geplanter Batteriepark soll bis 2028 ebenfalls in Containerbauweise errichtet werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Mit billigem Grünstrom Geld verdienen: Großspeicher machen's möglich. Im Ruhrgebiet soll jetzt ein besonders leistungsstarker Batteriepark entstehen. Auch Stadtwerke sind beteiligt.











Waltrop - Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands soll in den kommenden Jahren im Ruhrgebiet gebaut werden. Die Energieunternehmen Trianel, Luxcara und BKW planen in Waltrop einen Speicher mit einer Leistung von zunächst 900 Megawatt, wie Trianel in Aachen mitteilte. "Weitere bis zu 600 MW befinden sich in Vorbereitung", hieß es.