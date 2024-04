1 Bürgermeister Peter Pätzold, Ministerin Thekla Walker und EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos (v. li.) sorgen für Strom. Foto: Lg/Rettig

Eine der größten Wärmepumpen in Deutschland geht im Kraftwerk in Stuttgart-Münster in Betrieb. Rund 10 000 Haushalte sollen so mit Fernwärme versorgt werden.











„Es ist ein wichtiger Tag für die EnBW und ein wichtiger Schritt zu mehr Klimaneutralität in der Region Stuttgart“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers EnBW, Georg Stamatelopoulos. Schließlich wurde am Montag die neue Großwärmepumpe am Kraftwerk in Münster offiziell in Betrieb genommen. Nach einem Probelauf im April soll die Anlage in Zukunft bis zu 24 Megawatt Leistung erzeugen. „Rund 10 000 Haushalte können so mit Fernwärme versorgt und rund 15 000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden“, belegte Stamatelopoulos seine Freude mit Zahlen. Bislang stammen immer noch 85 Prozent der Fernwärme in der Neckarregion aus fossilen – Kohle und Gas – Brennstoffen. Mit der neuen Großwärmepumpe kann der Anteil um zehn Prozent verringert werden.