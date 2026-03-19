Energieversorgung: Wirtschaftsrat der CDU spricht sich für Fracking aus

Die Fracking-Methode ist umstritten. Die Debatte darüber aber nimmt an Fahrt auf.
Berlin - Der Wirtschaftsrat der CDU spricht sich für eine Gasförderung in Deutschland durch die umstrittene Fracking-Methode aus. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, sagte der Deutschen Presse-Agentur, heimische Potenziale bei allen Rohstoffen müssten wieder intensiv erschlossen werden. "Dazu zählt auch die Nutzung eigener Gasquellen, einschließlich unkonventioneller Fördermethoden wie Fracking."