Alles beginnt mit einer Türstörung. Als Doreen Sieber ihren Regionalzug für die Abfahrt bereit machen möchte, streikt die Technik. Ein Warnsignal im Führerstand zeigt an, dass etwas mit den Türen nicht stimmt. Gut, dass der Frau, die seit dem Jahr 2015 für DB Regio am Standort Karlsruhe auf Fahrt geht, keine ungeduldigen Fahrgäste im Nacken sitzen. Die Treibfahrzeugführerin, wie Lokführerinnen mittlerweile korrekt heißen, ist nicht in einer gewöhnlichen Schicht unterwegs, sondern „fährt“ heute zwei Runden im Simulator der DB in Karlsruhe. Dabei steht das Thema „Energiesparende Fahrweise“, kurz ESF, auf dem Stundenplan. Die Episode mit der Türstörung zeigt, wie realitätsnah die Übungsumgebung ist.