Energietechnik: Siemens Energy verdreifacht Gewinn

Der Konzern startet stark ins neue Geschäftsjahr, in dem er sich viel vorgenommen hat. Selbst ein negativer Sondereffekt kann ihn nicht bremsen. Es gibt aber auch ungünstige Zeichen.
München - Siemens Energy ist mit einem kräftigen Gewinnsprung ins neue Geschäftsjahr gestartet. In seinem ersten Geschäftsquartal, das von Oktober bis Dezember läuft, machte der Konzern 746 Millionen Euro Gewinn, wie er mitteilt. Das ist fast dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl ein negativer Sondereffekt aus dem Verkauf des Windkraftgeschäfts in Indien deutlich aufs Ergebnis drückte.