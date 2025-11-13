Energietechnik: Siemens Energy lässt Krise mit Gewinnsprung hinter sich

Mit 1,7 Milliarden macht der Konzern den höchsten Gewinn seiner Geschichte. Und nächstes Jahr soll er noch viel höher ausfallen.
München/Berlin - Siemens Energy lässt seine Krisenjahre endgültig hinter sich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente der Energietechnikkonzern 1,7 Milliarden Euro. Das ist nicht nur der höchste Jahresgewinn, seit Siemens seine ehemalige Energiesparte 2020 an die Börse gebracht hat. Es auch der erste klare Gewinn, für den keine größeren positiven Sondereffekte nötig waren wie im Vorjahr. Damals hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gemeldet.