Energiesparkommissar kommt: „Viele Gebäude sind bereits geeignet für eine Wärmepumpe“

Carsten Herbert, bekannt als Energiesparkommissar, kommt an diesem Mittwoch nach Weinstadt. Herbert weiß quasi alles über Wärmepumpen und gibt sein Wissen auf witzige Weise weiter.
Viele Menschen haben Vorbehalte gegen Wärmepumpen und bevorzugen immer noch fossile Heizsysteme. Doch der Experte Carsten Herbert kennt die Vorzüge des klimafreundlichen Verfahrens. Am Mittwoch, 24. September, 19 Uhr, ist er auf Einladung der Stadt Weinstadt im Stiftskeller Beutelsbach zu Gast. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen.