Energiesparen in Stuttgart: Laien können Dachboden dämmen und damit sparen – ein Selbstversuch in Stuttgart

Energetische Sanierung – klingt kompliziert. Dabei braucht es nicht für alles einen Profi. Etwa für das Dämmen eines Dachbodens. Unsere Redakteurin hat es in Stuttgart ausprobiert.
Viel ist von Wärmepumpen die Rede, von Nah- und Fernwärme, von zeit- und kostenintensiven Arbeiten im Haus, wenn das Thema energetische Sanierung zur Sprache kommt. Doch es gibt auch niederschwellige Maßnahmen, um Energie zu sparen. So braucht man vergleichsweise wenig Dinge und Geld, um einen Dachboden energetisch und auf ökologische Weise zu dämmen. Elf, um genau zu sein.