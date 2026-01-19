Energiesparen in Gebäuden: Wie die Wärmebildtechnik beim Energiesparen hilft – und wo ihre Grenzen liegen

Die Stadt Besigheim organisiert mehrere kostenlose Wärmebild-Spaziergänge. Ziel ist es, Hausbesitzer für Energiesparpotenziale zu sensibilisieren – und damit für mehr Klimaschutz.
Das Haus, das in Wirklichkeit weiß verputzt ist, erscheint auf dem Bildschirm stellenweise dunkelrot. Rot ist selten gut, und in diesem Fall schon gar nicht. Wenn die Kamera eine Wärmebildkamera ist, bedeutet rot: großer Wärmeverlust. Und damit großer Geldverlust. Nur, dass sich viele über die Dämmung ihres Hauses kaum große Gedanken machen.