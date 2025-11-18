Energiepreise im Südwesten: Viele Eigentümer und Mieter im Südwesten müssen für Fernwärme heftig nachzahlen

Die Abrechnung für 2024 hat viele verärgert: Der Preis für Fernwärme ist zum zweiten Mal stark gestiegen, dabei sinken die Energiepreise doch. Ein Beispiel aus Leinfelden-Echterdingen.
Dorothea Stephan kann es immer noch nicht glauben: Sie habe bei der letzten Abrechnung für 2024 rund 1000 Euro mehr für ihre Heizwärme bezahlen müssen, dabei sei ihr Verbrauch sogar gesunken, sagt die Bürgerin aus Leinfelden-Echterdingen. Ihre Wohnung ist an das Nahwärmenetz Gärtlesäcker angeschlossen, eines von neun Nahwärmenetzen in L.-E.