Seit Jahrzehnten werden die weltweiten Ölmärkte maßgeblich von der Opec und der Opec+ geprägt. Jetzt kehren die Emirate beiden Bündnissen den Rücken. Ist es der Anfang vom Ende des Ölkartells?
Abu Dhabi - Überlegungen über einen möglichen Austritt aus dem Ölkartell Opec soll es in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) schon seit Jahren gegeben haben. Trotzdem kommt die Ankündigung aus Abu Dhabi überraschend: Mit Wirkung zum 1. Mai - also kommenden Freitag - tritt das Land aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem weiteren Bündnis Opec+ aus. Warum kommt es jetzt zu dem Schritt und mit welchen Folgen? Die wichtigsten Fragen: