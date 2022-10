1 Auch Rentner müssen die 300 € versteuern. Foto: i-am-helen / shutterstock.com

Da die Energiepauschale unter die Steuerpflicht fällt, lautet die erste Frage meist: Wie viel bleibt von den 300 Euro übrig? Auch Rentner erhalten das Geld nicht steuerfrei und müssen mit Abzügen rechnen.

Wann wird das Geld ausbezahlt?

Rentner erhalten die Energiepauschale mit der Dezemberauszahlung von den Rentenzahlstellen. Spätestens am 15. Dezember sollte das Geld überwiesen werden, schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Eine Ausnahme gilt für Rentner, die Ende Dezember 2022 erstmals eine Rente beziehen. Aus technischen Gründen kann das Geld voraussichtlich erst zum zweiten Auszahlungstermin 2023 überwiesen werden.

Wie wird die Energiepauschale versteuert?

Die 300 Euro Energiepauschale werden laut einem Sprecher des Bundesfinanzministeriums in voller Höhe von den Rentenzahlstellen ausgezahlt. Die Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die Auszahlung unterliegt allerdings der Einkommensteuerpflicht und muss somit als sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EstG in der Steuererklärung angegeben werden, so der Sprecher weiter. Wie viel davon letztlich übrig bleibt, hängt von der Höhe der Rente ab.

Ab wann zahlen Rentner Steuern?

Der Grundfreibetrag beträgt für alleinstehende Rentner grundsätzlich 10.347 Euro für das Jahr 2022. Bis zu diesem Betrag müssen keine Steuern gezahlt werden. Wer jedoch durch die Auszahlung der Energiepauschale über den Grundfreibetrag kommt, muss den Überschuss versteuern. Die individuelle Steuerbelastung hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Denn je nach Rentenbeginn variiert der steuerfreie Teil der Rente. Der Rentenfreibetrag wird in den kommenden Jahren immer kleiner, bis dann 2040 die vollen 100 % der Rente versteuert werden müssen. Es lässt sich daher nicht pauschal sagen, wie viel von den 300 Euro übrigbleiben wird. Bei der Steuerschätzung können jedoch die Steuerrechner für Rentner der Stiftung Warentest helfen.