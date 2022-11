1 Auch in der Zeppelinhalle ist die Temperatur auf 17 Grad reduziert, zudem sollen Sportler wie die Handballer des SV Fellbach nach dem Training und den Spielen Energie sparen. Foto: Nicklas Santelli

Wegen der Energiekrise senkt die Stadt die Temperatur in ihren Hallen auf 17 Grad ab und appelliert zugleich an die Vernunft der Nutzer.















Die Sorge bei den Sporttreibenden ist in diesen sehr ungewissen Zeiten wegen der Energiekrise groß. Gehen in den Sporthallen bald die Lichter aus? Können in den Schwimmbädern mangels warmem Wasser nur noch Trockenübungen am Beckenrand gemacht werden? Szenarien, die den Sportfan schaudern lassen, die aber durchaus denkbar sind – allerdings nicht in Fellbach. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. „Die einzige Maßnahme, die wir bisher ergriffen haben, ist die Absenkung der Raumtemperatur in den zwölf städtischen Sporthallen auf 17 Grad“, sagt Stephan Gugeller-Schmieg, der Amtsleiter für Bildung, Jugend, Familie und Sport.

Es geht nur im gegenseitigen Miteinander

Gegebenenfalls müssten die Sporttreibenden eine Jacke mehr anziehen. Wenn die Hallen offenbleiben sollen, ginge es nur im gegenseitigen Miteinander. Geduscht werden könne weiterhin – auch warm. Allerdings appelliert Stephan Gugeller-Schmieg an die Vernunft der Sportlerinnen und Sportler. So sei eine stundenlange Siegesfeier unter der Dusche nicht mehr angebracht. Auch sollten die Lichter beispielsweise in den Umkleideräumen zügig ausgeschaltet werden, wenn sich darin niemand mehr befindet. In den drei Stadien wird es keine Einschränkungen bei der Flutlichtbeleuchtung geben – dies allein schon aus Sicherheitsgründen.

Die Kleinschwimmhalle in Schmiden bleibt offen

Im Freizeitbad F3 und auch in der Kleinschwimmhalle in Schmiden wird die Wassertemperatur auf 26 Grad abgesenkt. Für die Wettkampfschwimmer sei das eine optimale Temperatur, hat Hartmut Blume, der Trainer des TSV Schmiden, jüngst beim eigenen Einladungsschwimmfest bestätigt. Problematisch könnte die Temperatur nur für die Schwimmanfänger werden, weil sich diese deutlich weniger im Wasser bewegen und damit schneller frieren. „Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, die Kleinschwimmhalle nicht zu schließen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen“, sagt der Amtsleiter.

Sollte sich die Krise weiter zuspitzen und sollten eventuell weitere Einschränkungen erforderlich sein, „erfolgt erst eine genaue Überprüfung unsererseits“, sagt Sabine Laartz, die Pressesprecherin der Stadt. Sie hofft, wie vermutlich viele, auf einen milden Winter: „Ich denke nicht, dass die Rufe nach weißen und kalten Weihnachten diesmal allzu laut sein werden.“

Keine Flüchtlinge in den Sporthallen

Was das Thema der Unterbringung von Geflüchteten in städtischen Sporthallen betrifft, gibt Sabine Laartz ebenfalls Entwarnung. An der Tournonstraße wurden wieder Container aufgebaut. Außerdem hat die Stadt eine neue Büroimmobilie angemietet, deren Räume entsprechend hergerichtet werden. Eine weitere Unterbringung der Geflüchteten ist in einem Gebäude an der Fellbacher Straße möglich, das in städtischem Besitz ist. „Wir wollen die Sporthallen für die Vereine und Schulen so lange wie möglich offenhalten, denn wir wissen um den Bedarf – vor allem nach den langen Schließungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren wegen der Corona-Pandemie“, sagt die Pressesprecherin.

Eine Garantie, dass dies auf Dauer so bleiben könne, gebe es aber nicht. Es komme auf die Entwicklung des Zustroms an – nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern. Derzeit gibt es mehr als 500 ukrainische Flüchtlinge in Fellbach, von denen knapp 40 Prozent noch in privaten Unterkünften wohnen. Da dies nur als kurzfristige Lösung angedacht war, müssen diese Menschen in nächster Zeit voraussichtlich auch noch anderweitig untergebracht werden.