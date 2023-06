1 Die Wassertemperatur im Freibad in Stuttgart-Vaihingen wird nicht gesenkt. „Die Menschen wollen sich bei uns doch entspannen, erholen und wohlfühlen“, erklärt ein Sprecher. Foto: /Thomas Krämer/Archiv

Viele Städte in Deutschland reagieren auf die Energiekrise und senken die Wassertemperatur in ihren Freibädern. Die Bäder in Stuttgart und Region setzen auf andere Lösungen – aber es gibt Ausnahmen.









Die Empfehlungen sind eindeutig. Weil davon auszugehen sei, dass die Energieversorgung in Deutschland in absehbarer Zukunft streng reguliert werde, rät die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) den ihr angehörenden gut 1000 Badbetreibern in Deutschland, über die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen nachzudenken.