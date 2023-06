1 Auch beim Ludwigsburger Weihnachtsmarkt sollen teilweise die Lichter ausgehen. Foto: Tourismus & Events Ludwigsburg

Die Energiekrise erreicht die Region Stuttgart. Krisenstäbe arbeiten zurzeit daran, die Städte winterfest zu machen – die Folgen werden überall spürbar sein. Auch die Weihnachtsmärkte sind betroffen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es droht ein harter Winter – und das liegt nicht am Klima. In dieser Woche hat die Stadt Stuttgart verkündet, wie sie auf den drohenden Gas-Engpass reagieren will. So soll in öffentlichen Gebäuden und den Büros der mehr als 16 000 städtischen Beschäftigten weniger geheizt werden. Auch die Beleuchtung von Gebäuden wird reduziert. OB Frank Nopper denkt zudem darüber nach, die Mitarbeitenden über Weihnachten bis zum 8. Januar 2023 in Betriebsferien zu schicken. Auch wird die Umstellung von großen Verbrauchern wie dem Klinikum Stuttgart von Gas auf Heizöl erwogen. Nicht nur in Stuttgart, überall in der Region beschäftigen sich zurzeit Experten und Krisenstäbe mit den potenziellen Energieproblemen – und suchen nach Möglichkeiten, den Verbrauch einzuschränken. Wir haben in den fünf Kreisstädten der Region nachgefragt, auf was die Bevölkerung sich einstellen muss.