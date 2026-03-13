Auf dem Ölmarkt zeichnet sich keine Entspannung ab, im Gegenteil: Irans neuer oberster Führer will die Straße von Hormus weiter als Druckmittel nutzen. Schnelle Hilfe durch die USA ist nicht in Sicht.
New York/London - Drohungen aus dem Iran, kein verlässlicher Schutz, Angriffe auf den Ölsektor: Knapp zwei Wochen nach Beginn des Kriegs im Iran zeichnet sich an Ölmärkten keine Entspannung ab. Erneute Drohungen aus dem Iran befeuerten die Sorgen vor einer längeren Blockade der Straße von Hormus - und die Freigabe von Ölreserven der Internationalen Energieagentur (IEA) verpuffte an den Märkten.