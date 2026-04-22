Energiekrise: Brüssel ruft zu enger Abstimmung gegen Kerosinmangel auf

Die Kerosinpreise sind hoch, Airlines streichen Flüge, Verbände warnen vor einem bevorstehenden Kerosinmangel. Was die EU hierzu plant.
Brüssel - Die EU-Kommission ruft ihre Mitgliedstaaten zu enger Koordinierung auf, um einen Kerosinmangel zu vermeiden. Die Brüsseler Behörde schlägt eine neue Kraftstoffbeobachtungsstelle vor zur Überwachung von EU-Produktion, Importen, Exporten und Lagerbeständen. So sollen potenzielle Engpässe schnell erkannt werden und "gezielte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kraftstoffverteilung" möglich sein, falls Notfallvorräte freigegeben werden.