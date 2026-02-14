Energiekosten: Weitere Grundversorger senken Strompreise

Mehr als drei Millionen Haushalte profitieren von weiteren Strompreissenkungen der Grundversorger. Welche Gründe hinter den Preissenkungen stehen und wie die Haushalte noch mehr sparen könnten.
Heidelberg - Weitere Grundversorger senken die Preise. Für Februar, März und April hätten regionale Grundversorger 101 Preissenkungen um durchschnittlich 15 Prozent angekündigt, teilte das Vergleichsportal Verivox in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse mit. "Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden wird so um durchschnittlich 279 Euro entlastet."