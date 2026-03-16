1 Innerhalb weniger Tage hat sich Erdgas laut Verivox bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Iran-Krieg lässt die Großhandelspreise für Erdgas steigen. Die günstigsten Verträge kosten jetzt im Schnitt 9,4 Cent pro Kilowattstunde – 1,2 Cent mehr als noch im Februar.











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Heidelberg - Die günstigsten Gaspreise für Neukunden haben infolge des Iran-Krieges laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox deutlich zugelegt. Grund seien die stark gestiegenen Großhandelspreise für Erdgas, berichtete das Portal. Innerhalb weniger Tage habe sich Erdgas bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. "Das entspricht einem Anstieg von rund 15 Prozent", sagte ein Sprecher.