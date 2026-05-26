Energiekonzern: Ölkonzern BP setzt Verwaltungsratschef ab - Aktie rutscht ab

Der britische Ölkonzern überrascht mit einer Mitteilung zu einem Top-Mann in der Führungsetage. Die Hintergründe bleiben unklar, es geht um schwerwiegende Vorwürfe.
London - Der britische Ölkonzern BP hat Verwaltungsratschef Albert Manifold mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Hintergrund sind "schwerwiegende Bedenken" in Zusammenhang mit seinen Führungsstandards, seiner Aufsichtspflicht und seines Verhaltens, wie der Konzern am Mittag mitteilte. Der Vorstand habe "einstimmig beschlossen", dass Manifold nicht länger als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats tätig sein solle.