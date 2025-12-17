Energiekonzern auf Sparkurs: EnBW schafft nun doch keine neuen Stellen

Der Energiekonzern will nur noch ausscheidende Beschäftigte ersetzen. Der bisher geplante Personalaufbau ist gestoppt. Grund: die herausfordernde Lage der Branche.
Der landeseigene Energiekonzern EnBW tritt angesichts eines schwierigeren wirtschaftlichen Umfeldes beim Personal auf die Bremse. In den nächsten Jahren will das Unternehmen nun doch nicht, wie angekündigt, 10 000 Jobs neu vergeben. Stattdessen sollen nur noch frei werdende Stellen – dies sind etwa 7500 davon - nach Prüfung „mit Augenmaß“ nachbesetzt werden. Weitere geplante 2500 neue Stellen sollen zunächst nicht geschaffen werden, da man mit der aktuellen Belegschaft auskomme.