Die Stadtwerke Weinstadt stellen am künftigen Standort ihre Pläne für die Energiedrehscheibe vor. Dabei steht die lokale Energiegewinnung im Vordergund.

﻿Noch ist es nur eine Wiese am Ortseingang von Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Doch für Thomas Meier, den Betriebsleiter der örtlichen Stadtwerke, ist die Fläche, die neben dem Bananenkreisel an der Kreuzung Schorndorfer/Stuttgarter Straße zwischen den Stadtteilen Endersbach und Beutelsbach liegt, schon jetzt weit mehr. „Die Voraussetzungen hier sind ein Sechser im Lotto“, erklärt er den rund 50 Besuchern der Infoveranstaltung am zukünftigen Standort der geplanten Energiedrehscheibe Weinstadt.

Vor seinem geistigen Auge sieht Meier bereits, was auf dem Gelände entstehen soll. „Wir stehen hier auf der Fläche des Umspannwerks.“ Mit einem Erdkabel mit den künftigen Solarparks Schönbühl und Ellenrain verbunden, soll das Werk den grünen Strom von dort von Mittel- auf Hochspannung umspannen, erläutert Meier mit Blick auf den bestehenden Gittermasten, der hinter den Bäumen am Rande des Geländes aufragt.

Netzanschluss für Solarstrom: Weinstadt plant lokal statt fern

Denn angesichts einer elektrischen Leistung von 20 Millionen Kilowattstunden, den die Freiflächensolaranlage auf dem ehemaligen Jugendheimgelände und dem benachbarten Ellenrain im Jahr erbringen werden, sei ein eigenes Werk dafür erforderlich. Dessen Amortisierung allein durch die Solarparks sei jedoch nicht darstellbar. So habe man sich nach verschiedenen Überlegungen und Szenarien dazu entschlossen, den Netzanschluss nicht fern der Stadt auf dem Schönbühl zu planen sondern in diese zu holen. „Damit wir mehr am erzeugten Strom partizipieren können.“ Schließlich hätten die Stadtwerke selbst zukünftig einen riesigen Strombedarf.

„Wir errichten ein System, an dem wir sowohl den Solarpark Schönbühl als auch andere Projekte anschließen können“, sagt Meier und denkt dabei an den geplanten Ausbau des örtlichen Nahwärmenetzes. „In Zukunft wachsen die Sektoren Strom und Wärme mehr und mehr zusammen.“ So sei ein zweiter wichtiger Baustein der Energiedrehscheibe neben der Strom- die Wärmeerzeugung. Zumal der jährliche Wärmebedarf der Stadt mit 380 Millionen Kilowattstunden fast um den Faktor vier höher sei als der Gesamtstrombedarf mit 100 Millionen Kilowattstunden.

„Ein Umbruch in eine andere Zeit“: Weinstadt dekarbonisiert Wärmenetz

„Wir stehen vor der Herausforderung, das Wärmenetz komplett oder zumindest teilweise zu dekarbonisieren“, erklärt Patrick Geiger näher dazu. Der technische Abteilungsleiter der Stadtwerke ist der Projektleiter für die Energiezentrale 10 (E10), die neben dem Umspannwerk gebaut werden soll, nur einen Steinwurf entfernt von Weinstadts Kläranlage auf der anderen Straßenseite. Mit ihr soll die Abwärme des geklärten Wassers genutzt werden, bevor es in die Rems geleitet wird. Dazu wird eine Wärmepumpe nebst Pufferspeicher mit 3500 Kubikmetern installiert, der die Nahwärmeversorgung für zweieinhalb bis zehn Tage sicherstellen kann. „Um flexibel zu sein“, sollen, wie Geiger erläutert, als weitere Wärmequellen Hackschnitzel und ein Elektrokessel genutzt werden, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der E10. Für die Stadtwerke als Wärmenetzbetreiber sei dies „ein Umbruch in eine andere Zeit“.

Eingestiegen in den Wärmenetzbau sind die Stadtwerke 2014 im Gebiet Benzach. Stück für Stück habe man seither mit Endersbach West und Mitte sowie der Halde V weitere Gebiete erschlossen, berichtet Geiger. Insgesamt sind daran aktuell rund 1250 Haushalte sowie städtische Gebäude und Schulen angeschlossen. Die Wärme stammt bislang noch mit einem Anteil von rund 70 Prozent aus mit Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerken, ergänzt durch Biomasse, Wärmepumpen und Öl- und Gaskessel, wie die zur Infoveranstaltung aufgehängten Schaubilder zeigen. Zukünftig soll die E10 zu knapp 70 Prozent den neuen Wärmenetzverbund versorgen, der über die bestehenden Netze hinaus weiter ausgebaut werden soll in Endersbach und Beutelsbach – wofür der Standort der E10 zwischen den beiden Teilorten „ideal“ sei.

Potenzial für künftige Projekte biete zudem die Nähe zur Rems, ergänzt Meier: „Die Rems könnte eine noch größere Wärmequelle als die Kläranlage sein.“ Ein weiterer Standortvorteil ergebe sich durch die im Bau befindliche Gashochdruckleitung, deren Trasse durchs Remstal über das Gelände der E10 verlaufen werde. Denn sollte einmal Wasserstoff hindurch geleitet werden, dann habe man in Weinstadt als erste Kommune im Remstal die Gelegenheit, davon zu profitieren.

Während eine Wasserstoffnutzung allerdings bislang noch ferne Zukunftsmusik ist, gibt es für die Fertigstellung der E10 bereits eine klare Zielvorgabe, wie Meier ankündigt: „Stand heute soll das Ganze im Januar 2028 betriebsbereit zur Verfügung stehen.“