Die Stadtwerke Weinstadt stellen am künftigen Standort ihre Pläne für die Energiedrehscheibe vor. Dabei steht die lokale Energiegewinnung im Vordergund.
Noch ist es nur eine Wiese am Ortseingang von Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Doch für Thomas Meier, den Betriebsleiter der örtlichen Stadtwerke, ist die Fläche, die neben dem Bananenkreisel an der Kreuzung Schorndorfer/Stuttgarter Straße zwischen den Stadtteilen Endersbach und Beutelsbach liegt, schon jetzt weit mehr. „Die Voraussetzungen hier sind ein Sechser im Lotto“, erklärt er den rund 50 Besuchern der Infoveranstaltung am zukünftigen Standort der geplanten Energiedrehscheibe Weinstadt.