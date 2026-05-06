Energieberatungszentrum Stuttgart: Stuttgart streicht Passus bei Energie-Förderung – „Aushebelung des EBZ“

Nach einem Rechtsstreit in einem ähnlichen Fall ändert die Stadt Stuttgart einen Passus in den Förderrichtlinien für das Energiesparprogramm. Mit Folgen fürs Energieberatungszentrum.
Droht dem Energieberatungszentrum (EBZ) Stuttgart der Bedeutungsverlust? „Mit der geplanten Änderung würde die Aushebelung des EBZ als die etablierte Anlaufstelle für Immobilieneigentümer einhergehen“, erklärte der Eigentümerverein Haus & Grund Stuttgart vor Kurzem in einem Statement. Einen Tag später hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für einen rechtssicheren Weg entschieden – was für das EBZ nicht ohne Folgen bleiben dürfte.