Die Bundesregierung will das Heizungsgesetz ändern. Noch fehlt es an Details, das schürt neue Unsicherheiten. Das Stuttgarter Energieberatungszentrum reagiert mit klaren Empfehlungen.
Der Auftrag des Energieberatungszentrums (EBZ) in Stuttgart geht aus dem Namen hervor. Der Verein soll die Menschen in Stuttgart in Energieangelegenheiten beraten; ein großer Stellenwert kommt dabei dem Heizungstausch und der Sanierung von Gebäuden zu. Bleibt die Frage, was das EBZ den derzeit Ratsuchenden aus Stuttgart mit auf den Weg gibt, nachdem öffentlich geworden ist, dass die Bundesregierung eine Novellierung des Heizungsgesetzes bis zum 1. Juli 2026 plant.