Energie: Wasserstoff aus Saudi-Arabien soll über Rostock kommen

Künftig soll Wasserstoff aus Wüstenstrom deutsche Industrieanlagen antreiben. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg dorthin haben die beteiligten Unternehmen in der saudischen Hauptstadt Riad gemacht.
Riad - Über den Hafen Rostock soll künftig Wasserstoff aus Saudi-Arabien nach Deutschland geliefert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben das saudi-arabische Unternehmen ACWA Power, der Energieversorger EnBW Baden-Württemberg, der Rostocker Hafen und der Gasimporteur VNG in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad unterzeichnet.