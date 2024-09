Energie und Arbeitsplätze: SPD-Fraktion fordert eine Milliarde Euro für die Industrie

1 Die SPD macht Vorschläge zum klimaneutralen Umbau der Industrie. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Experimentierräume für Arbeitszeiten, Staatsanleihen für Zukunftsinvestitionen und ein Staatsfonds. Die SPD wartet vor den Haushaltsberatungen mit einem Wirtschaftsprogramm auf. Wie groß sind die Chancen auf Erfolg?











Um die Firmen im Land fit für die Zukunft zu machen, will die SPD-Fraktion bei den anstehenden Haushaltsberatungen im Landtag ein umfangreiches Wirtschaftsprogramm fordern. Die Landtagsfraktion werde für den Doppelhaushalt 2025/26 eine Milliarde Euro für die Transformation der Wirtschaft beantragen, kündigte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Boris Weirauch an. „Es bedarf von Landesseite wesentlich höherer Investitionen in den Ausbau leitungsgebundener Infrastruktur, damit Industrie und Mittelstand ausreichend und zu wettbewerbsfähigen Preisen Zugang zu regenerativer Energie bekommen“, sagte er unserer Zeitung. „Zudem müssen Unternehmen verstärkt finanzielle Anreize erhalten, wenn sie sich auf den Weg machen, unabhängig von fossiler Energie zu werden.“