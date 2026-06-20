Energie-Politik: Verband sieht großen Effekt durch Solarenergie

Photovoltaik trägt immer mehr zur Energieversorgung in Deutschland bei. So müssen weniger Öl und Gas eingekauft werden. Gut für das Portemonnaie und die Umwelt.
Berlin - Die zunehmende Nutzung der Solarenergie bringt Deutschland nach Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft einen hohen wirtschaftlichen Mehrwert. Zudem werde die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten befördert, teilte der BSW-Solar anlässlich der Messe Intersolar in München (23.-25. Juni) mit. Die mittlerweile installierten etwa sechs Millionen Solarstromanlagen hätten in den vergangenen sechs Jahren einen volkswirtschaftlichen Nutzen in dreistelliger Milliardenhöhe gebracht.