Energie im Kreis Göppingen: Weg für Windkraft freigemacht

Die Regionalversammlung in Stuttgart hat die Planung von Flächen für Windräder und Photovoltaikanlagen im Landkreis Göppingen beschlossen. Damit wird der Ausbau der Windkraft gesteuert.
Die Teilfortschreibung des Regionalplans bewegt viele Menschen, wenn es um Standorte für Windkraftanlagen geht. Schon vor der Sitzung der Regionalversammlung demonstrieren mehr als 20 Besucher im Foyer der Sparkassenakademie in Stuttgart gegen bestimmte Vorranggebiete für Windräder. Vor allem das Gebiet „BB – 14“ stört die Kritiker, weil es zu dicht an der Wohnbebauung sei. Auch im Kreis Göppingen gibt es Widerstand gegen Standorte, vor allem im Schurwald. Protestschilder gegen GP-01, GP-03 oder RM-34 sind nicht zu sehen.