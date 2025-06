Energie: Heizungsdebatte: Ministerpräsident Lies warnt vor Falle

2 Steigende CO2-Preise könnten das Heizen mit Gas deutlich teurer machen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wärmepumpen sind laut Niedersachsens Regierungschef eine «kluge Lösung» – für Öl und Gas drohten dagegen steigende Kosten. Doch die Politik müsse den Umstieg auch sozial fördern.











Hannover - Im Heizungsstreit über Wärmepumpe, Öl und Gas warnt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies vor Tücken für die Verbraucher. "Wir dürfen die Menschen nicht in eine finanzielle Falle laufen lassen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf politische Vorgaben zum Heizen. "Wenn jemand den Eindruck erwecken will, die fossile Heizung sei überhaupt kein Problem, dann müssen wir auch die Frage stellen: Was kostet denn die Wärme morgen? Was kostet morgen Gas, wenn der CO2-Preis weiter steigt? Das ist doch die Verantwortung, die wir haben."