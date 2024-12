Energie: Gaspreis steigt an der Börse Richtung Jahreshoch

1 Es ist winterlich kalt. Wie weit steigt der Gaspreis noch? (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Gasspeicher in Europa sind gut gefüllt. Dennoch steigt der Preis noch vor dem Winter. Woran liegt das?











Amsterdam - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag in die Nähe des Jahreshochs gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat wurde an der Börse in Amsterdam zeitweise mit 48,65 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Damit fehlte nicht mehr viel zum höchsten Preis seit Ende des vergangenen Jahres, der im November bei 49,55 Euro erreicht worden war.