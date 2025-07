Energie: China beginnt Bau von Riesen-Staudamm in Tibet

1 Chinas Ministerpräsident Li besuchte in Tibet auch andere Großbauprojekte. Foto: Liu Bin/XinHua/dpa

Der neue Staudamm in Tibet soll China beim Erreichen seiner Klimaziele helfen. Doch am Unterlauf des Flusses wachsen die Sorgen. Warum der Damm für diplomatischen Zwist sorgen könnte.











Nyingchi - China hat mit dem Bau eines weiteren gewaltigen Staudamms in Tibet begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, verkündete Ministerpräsident Li Qiang am Wochenende den Baubeginn des Projekts während des Spatenstichs in Nyingchi, im Süden des autonomen Gebiets nahe der Grenze mit Indien.