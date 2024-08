Energie: Ausgaben für Energie belasten ostdeutsche Haushalte stärker

1 Die hohen Energiekosten treffen ostdeutsche Haushalte stärker als westdeutsche. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Geringere Einkommen und höhere Energiekosten: Die Rechnungen insbesondere für Strom und Wärme schlagen in Ostdeutschland stärker ins Kontor. Zu diesem Ergebnis kommt das Vergleichsportal Verivox.











Link kopiert



Heidelberg - Energiekosten belasten ostdeutsche Haushalte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox überproportional stark. Bereinigt um Unterschiede in der Kaufkraft liegen die Kosten für Wärme, Strom und Sprit demnach um knapp 22 Prozent höher als im Westen. Am höchsten sei die Belastung in Thüringen, am geringsten in Bayern.