Energetisch sanieren: Neubau in Stuttgart muss von Fernwärme zu Wärmepumpe wechseln

Ein altes Landhaus in Stuttgart-Ost wurde mit Fernwärme beheizt. Ende Dezember wurde es abgerissen. Der Neubau muss nun notgedrungen umsteigen – um besonders energiesparsam zu bauen.
Sie müssen zurzeit täglich lüften, sagt Laurids Novak, als er durch den Neubau in Stuttgart-Ost läuft. Der Estrich trocknet. Seine Wohnung wird ganz oben sein unter dem Dach. Insgesamt werden ab Herbst 2026 neun Parteien in dem Haus an der Landhausstraße wohnen. Bis Dezember 2024 stand an der Stelle ein Landhaus, wie es sich für diesen Straßennamen gehört. Baujahr 1905, im Krieg zum Teil zerstört. Dass aus zwei Wohnungen und einer Bürofläche nun neun Wohnungen werden, ist nicht der einzige Unterschied zum Vorgängerhaus.