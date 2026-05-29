Energetisch sanieren: Neubau in Stuttgart muss von Fernwärme zu Wärmepumpe wechseln

Ein altes Landhaus in Stuttgart-Ost wurde mit Fernwärme beheizt. Ende Dezember wurde es abgerissen. Der Neubau muss nun notgedrungen umsteigen – um besonders energiesparsam zu bauen.

Sie müssen zurzeit täglich lüften, sagt Laurids Novak, als er durch den Neubau in Stuttgart-Ost läuft. Der Estrich trocknet. Seine Wohnung wird ganz oben sein unter dem Dach. Insgesamt werden ab Herbst 2026 neun Parteien in dem Haus an der Landhausstraße wohnen. Bis Dezember 2024 stand an der Stelle ein Landhaus, wie es sich für diesen Straßennamen gehört. Baujahr 1905, im Krieg zum Teil zerstört. Dass aus zwei Wohnungen und einer Bürofläche nun neun Wohnungen werden, ist nicht der einzige Unterschied zum Vorgängerhaus.

Der Stuttgarter Neubau vom großen Garten aus gesehen: Hier baut Laurids Novak mit Freunden und Familie. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone Das alte Haus hatte mit Fernwärme geheizt, weil in der Landhausstraße Fernwärme-Leitungen liegen. Diese Wärmequelle konnten sie allerdings nicht weiter nutzen, erklärt Laurids Novak (38), der das Haus seiner Großmutter zusammen mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten gekauft, abgerissen und neu aufgebaut hat. Dabei sei die Fernwärme-Übergabestelle erst fünf Jahre vor Abriss erneuert worden, berichtet er.

Energiehaus 40 in Stuttgart-Ost gebaut

Das Problem: Laurids Novak und seine Baugruppe haben ein „EH 40“ gebaut, ein Effizienzhaus 40, das durch besonders hohe Energieeinsparungen glänzt. Mit der Fernwärme wäre das nur zu machen gewesen, „ wenn man dann an anderen Stellen sehr viel einspart“, sagt Novak. Ansonsten wäre die Förderung nicht geflossen.

Obwohl es ihnen recht absurd erschien, haben sie sich nach längerem Hin und Her wohl oder übel für eine Wärmepumpe entschieden – sie liefert Wärme für Heizung und Warmwasser, hat eine Leistung von bis zu 24 Kilowatt und kann bei Bedarf auf 28 hochreguliert werden. Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage mit zwölf Kilowattpeak.

Das Haus an der Landhausstraße ist im Netz der Internationalen Bauausstellung – wegen des Energiekonzepts, wegen der Hausgemeinschaftsidee – und „Andreas Hofer fand den Steg super“, erzählt Laurids Novak. Hofer ist der IBA-Intendant.

Noch ist dieser besondere Steg nicht gebaut. Aber wenn Laurids Novak dann im Herbst 2026 von Heidelberg hierher gezogen sein wird, wird er über einen Steg rüber in den Garten laufen können. In den Gemeinschaftsgarten, der 1500 Quadratmeter groß ist – unglaublich mitten in der Großstadt.