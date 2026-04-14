Mit "Die Klapperschlange" wurde Kurt Russell vor über 40 Jahren zum Actionstar. Nun ist ein Reboot des dystopischen Actionthrillers von John Carpenter in Planung. Doch schon mehrere Versuche einer Wiederbelebung von Snake Plissken scheiterten.

1981 musste Kurt Russell (75) in "Die Klapperschlange" den US-Präsidenten aus einem dystopischen Manhattan retten. Nach über 40 Jahren steht nun ein Reboot des Sci-Fi-Klassikers von "Halloween"-Regisseur John Carpenter (78) an. Wie unter anderem "Variety" berichtete, stellte die Produktionsfirma Studiocanal diesen Plan bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas vor.

Details nannte Studiocanal laut dem Branchenmagazin nicht. Wer in Kurt Russells Fußstapfen als Elitesoldat Snake Plissken steigt, ist also noch genauso wenig bekannt wie ein Regisseur.

"Die Klapperschlange": Sträfling muss Präsidenten retten

"Escape from New York", so der Originaltitel des Films, spielt in der damaligen Zukunft des Jahres 1997. Ein Krieg zwischen der NATO und der Sowjetunion droht atomar zu eskalieren. In diesem politischen Klima stürzt das Flugzeug mit dem US-Präsidenten über Manhattan ab. Der Stadtbezirk dient als großes Hochsicherheitsgefängnis. Der Präsident trägt eine Audiokassette mit wichtigen Informationen über eine alternative Energiequelle bei sich.

Der Polizeichef von New York schlägt nun dem ehemaligen Soldaten und jetzigen Sträfling Snake Plissken einen Deal vor. Wenn er den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden aus Manhattan birgt, wird ihm seine Haftstrafe erlassen.

"Die Klapperschlange" machte Kurt Russell zum Actionstar

"Die Klapperschlange" lenkte Kurt Russells Karriere in eine neue Richtung. War er zunächst als Jugendlicher vor allem in seichten Disney-Filmen unterwegs, etablierte er sich mit dem Sci-Fi-Thriller als Actionheld. Diesen Weg verfolgte er mit "Das Ding aus einer anderen Welt" und "Big Trouble in Little China" erfolgreich weiter, ebenfalls unter der Regie von John Carpenter.

1996 verkörperte Kurt Russell in "Flucht aus L.A." erneut den Snake Plissken. John Carpenter hielt die Fortsetzung für besser als das Original, diese Sicht teilten aber weder Kritiker noch Publikum.

In den letzten Jahrzehnten waren immer wieder Neuauflagen von "Die Klapperschlange" im Gespräch. Doch Regisseure wie Robert Rodriguez oder Brett Rattner kamen mit ihren Plänen nicht weit. Als neuer Snake waren etwa Tom Hardy, Jeremy Renner oder Jason Statham anvisiert.