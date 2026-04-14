Mit "Die Klapperschlange" wurde Kurt Russell vor über 40 Jahren zum Actionstar. Nun ist ein Reboot des dystopischen Actionthrillers von John Carpenter in Planung. Doch schon mehrere Versuche einer Wiederbelebung von Snake Plissken scheiterten.
1981 musste Kurt Russell (75) in "Die Klapperschlange" den US-Präsidenten aus einem dystopischen Manhattan retten. Nach über 40 Jahren steht nun ein Reboot des Sci-Fi-Klassikers von "Halloween"-Regisseur John Carpenter (78) an. Wie unter anderem "Variety" berichtete, stellte die Produktionsfirma Studiocanal diesen Plan bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas vor.