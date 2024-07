Enduro-Mountainbiker in Prevorst: Freiheitsgefühl auf der letzten Rille

1 Die körperliche Verfassung der Biker wird an den Stages auf die Probe gestellt. Foto: dpa/Felix Kästle

Zum „Bottgnar happy - Open Enduro Race“ in Prevorst werden 120 Teilnehmer erwartet. Es geht um Spaß, Adrenalin und Gemeinschaft.











Link kopiert



Freiheit, Anstrengung, aber auch Adrenalin und der Wunsch, die eigenen Grenzen zu erweitern – all das zeichnet den Enduro-Sport für Mountainbiker aus. Und – diese Disziplin ist für sehr viele Menschen zugänglich. Das spiegelt sich in der Anmeldeliste für das erste „Bottgnar happy - Open Enduro Race“ wider, bei dem sich an diesem Samstag von 11 Uhr an 120 Teilnehmer auf den Kurs mit Start im Bergdorf Prevorst vom Dorfplatz aus stürzen werden.