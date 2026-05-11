Sie sind in den Top fünf: Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) stehen im Viertelfinale von "Let's Dance". Am kommenden Freitag werden sie ums Weiterkommen tanzen. Die beiden konnten sich von Show zu Show steigern, in der neunten Ausgabe sahnten sie für beide Tänze 30 Punkte ab. "Ich finde, sie wird immer besser", erklärt Evgeny Vinokurov über die Stimmung zwischen den beiden nach wochenlangem Training. Bereits seit Ende Februar stehen die Promis mit ihren Tanzpartnern auf dem Tanzparkett. "Wir kommen immer besser miteinander klar. Im Training verstehen wir uns immer besser. Wir verstehen die Momente, wenn der andere vielleicht auch mal nicht mehr kann oder nicht mehr will oder eine kleine Pause braucht."

Wachsendes Vertrauen und ein Lieblingstanz Auch Anna-Carina Woitschack bestätigt das Zusammenwachsen der beiden. "Ich habe jetzt viel mehr Vertrauen bei den Hebefiguren. Die habe ich mich vor ein paar Wochen noch nicht getraut. Du denkst dir jedes Mal am ersten Trainingstag: Wer soll das tanzen? Wie soll das gehen? Jedes Mal ist man maximal überfordert, aber ich habe auch da Vertrauen entwickelt. Ich habe es bis jetzt immer irgendwie geschafft, das wird schon."

Die vergangene Woche hat gezeigt, dass die beiden selbst schwierige Trainingsumstände meistern können. Vinokurov ist zum dritten Mal Vater geworden und konnte nicht bei jedem Training dabei sein. Kollege Valentin Lusin (39) ist kurzzeitig als Vertretung eingesprungen. Bei den Tanzduell-Proben sei sie auch vorübergehend alleine mit Marta Arndt und Milano gewesen, gegen die das Paar im Streetdance antreten musste, erzählt Woitschack. "Aber das war nie wie ein Konkurrenzding zwischen uns, sondern die beiden haben mir wirklich geholfen", blickt die Sängerin zurück. "Milano, der hat natürlich diese Breakdance-Moves perfekt drauf. Ich dachte am Anfang, dass ich da nicht mithalten kann. Aber irgendwie haben wir uns da reingefuchst und es hat so viel Spaß gemacht. Jetzt ist es tatsächlich einer meiner Lieblingstänze." In ihren drei gemeinsamen Trainingstagen haben die beiden dann "Gas gegeben ohne Ende", erzählt Vinokurov, der mit seiner Promipartnerin mit den 30-Punkten-Tänzen dafür belohnt wurde.

"Magic Moment" für ihren Vater

Ihren "Magic Moment"-Tanz hat Woitschack dabei ihrem Vater gewidmet, der gegen eine schwere Krebserkrankung kämpfen musste. "Papa war völlig aus dem Häuschen", verrät die Musikerin über die Reaktion ihres im Studio anwesenden Vaters nach ihrem Auftritt. "Er ist generell sehr nah am Wasser gebaut. Auch wenn ich Gesangsauftritte habe, ist er immer in der ersten Reihe am Strahlen und hat immer feuchte Augen." Den "Magic Moment" könne den beiden nun niemand mehr nehmen, "der ist unsterblich. Und deswegen habe ich das von der ersten Sekunde an so gefühlt. Ich werde mir das Video davon immer angucken können und meinen Papa da sehen."

Woitschack hat in den Wochen des Trainings nicht nur emotionale Momente erlebt und ist mit ihrem Tanzpartner zusammengewachsen. Das anstrengende Tanztraining macht sich auch körperlich bemerkbar. Vor "Let's Dance" sei sie "eine faule Socke" gewesen, betont die Sängerin. "Ich habe einfach gute Gene, war immer schlank, kann alles essen und war nie sportlich. In den ersten zwei Wochen hatte ich dementsprechend so einen Muskelkater, dass ich, wenn ich auf die Toilette musste, die Beine anheben musste, um aus dem Bett zu kommen. So etwas habe ich noch nie erlebt." Mittlerweile habe sie aber gar keinen Muskelkater mehr. "Es zwickt mal ein bisschen, man hat ganz viele blaue Flecken, aber man hat auch immer wieder Bock aufs Training. Die ersten Wochen war das nicht so." Auf ihre mittlerweile trainierten Bauchmuskeln sei sie sehr stolz und an der Hüfte habe sie sieben Zentimeter verloren, berichtet Woitschack. Auf die Waage habe sie sich seit dem Training nicht mehr gestellt, sie vermute aber, dass sie etwa fünf Kilo verloren habe.

Neue Woche, starke Konkurrenz

Am 29. Mai steigt das große "Let's Dance"-Finale. Denken die beiden, die sich spätestens mit ihren Performances aus Show neun in den Favoritenkreis getanzt haben, bereits über einen möglichen Finaleinzug nach? "Nein, wir gehen step by step", betont Vinokurov. "Ich habe von Anfang an gesagt, lass uns wirklich Show für Show gucken. Die neue Woche wird auch wieder keine einfache Woche, weil wir wieder zwei komplette Tänze plus noch ein Trio Dance haben." Und wie schätzen sie ihre Konkurrenz ein? "Alle sind sehr stark auf ihre Art", sagt Woitschack und ihr Tanzpartner stimmt ihr zu: "Mal performt Joel, mal performt Jan, mal performt Ross, mal performt Milano, mal performen wir. Dieser Cast ist wirklich crazy, alle haben auch schon 30 Punkte bekommen. Das macht es so spannend."