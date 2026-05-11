Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov blicken im Interview auf ihre bisherige "Let's Dance"-Reise und verraten, warum sie noch nicht an einen möglichen Einzug ins Finale denken wollen.
Sie sind in den Top fünf: Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) stehen im Viertelfinale von "Let's Dance". Am kommenden Freitag werden sie ums Weiterkommen tanzen. Die beiden konnten sich von Show zu Show steigern, in der neunten Ausgabe sahnten sie für beide Tänze 30 Punkte ab. "Ich finde, sie wird immer besser", erklärt Evgeny Vinokurov über die Stimmung zwischen den beiden nach wochenlangem Training. Bereits seit Ende Februar stehen die Promis mit ihren Tanzpartnern auf dem Tanzparkett. "Wir kommen immer besser miteinander klar. Im Training verstehen wir uns immer besser. Wir verstehen die Momente, wenn der andere vielleicht auch mal nicht mehr kann oder nicht mehr will oder eine kleine Pause braucht."