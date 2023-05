1 Sasa Kalajdzic erzielt gegen Hoffenheim sein 13. Saisontor. Foto: Imago/Ulmer

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den baden-württembergischen Rivalen aus Hoffenheim in eindrucksvoller Manier mit 2:0 besiegt. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo gegen einen keineswegs schwachen Gegner wie schon zuletzt auch in der Defensive eine starke Leistung. So stand am Ende beim VfB völlig zu Recht hinten die Null. Wozu der Aufsteiger mit seinen jungen Himmelstürmern Silas Wamangituka und Sasa Kalajdzic zudem offensiv in der Lage ist, das ist ja bereits ligaweit bekannt.

Diesmal bereitete der pfeilschnelle Silas Wamangituka beide Stuttgarter Tore temporeich und präzise vor – und Mittelstürmer Sasa Kalajdzic gelang auch im siebten Bundesligaspiel in Folge mindestens ein Tor. Damit stellte der Österreicher den Rekord von Fredi Bobic aus den Neunzigerjahren ein.

Europa ist in Sicht

Mit nunmehr 36 Punkten hat der VfB neun Spieltage vor Saisonschluss gerade mal zwei Zähler Rückstand auf Union Berlin auf dem siebten Tabellenrang. Einer Platzierung, die am Ende für die Teilnahme an der in der neuen Saison erstmals ausgetragenen Europa Conference League reichen würde. Dies ist hinter der Champions und der Europa League künftig der dritte internationale Wettbewerb der Uefa. Aber auch die direkte Teilnahme an der Europa League ist noch drin.

Dabei ehrt es sowohl den Trainer Matarazzo wie auch den Sportdirektor Sven Mislintat, dass sie die Bäume nicht gleich in den Himmel wachsen lassen wollen. Bescheidenheit ist eine Tugend. Allerdings ergibt das Saisonziel Klassenerhalt angesichts von 36 Zählern und einer konstant punktenden Mannschaft schon jetzt keinen Sinn mehr. Neue Anreize müssen her. Daher darf sich das junge VfB-Team in der restlichen Spielzeit durchaus an dem Ziel versuchen, vielleicht sogar die internationalen Plätze zu erreichen. Das neue Stuttgarter Ziel heißt also Europa.

Lange internationale Durststrecke

Schließlich ist die europäische Durststrecke beim VfB bereits eine sehr lange. Letztmals war der Verein in der Saison 2013/14 international dabei, als man unter Trainer Bruno Labbadia in den Play-offs zur Europa League am kroatischen Vertreter HNK Rijeka scheiterte. 2018 gelang der Sprung nach Europa nur deshalb nicht, weil der FC Bayern München das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt verlor.

Dass dem VfB mit einer Qualifikation für die Conference League möglicherweise eine Tingeltour durch Europa mitten in der Sommervorbereitung ins Haus stünde, dass die internationale Bühne für die Entwicklung einiger Spieler vielleicht zu früh kommen könnte, alle diese Argumente dürfen dabei nicht zählen. Denn im Millionenbusiness Profifußball muss man die Chancen nutzen, die sich einem bieten.