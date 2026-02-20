Endspurt bei der Berlinale: Berührendes Denkmal für eine Freundin

Die letzten Meter des Festivals sind mit Bären-Favoriten gespickt: „Josephine“, in dem ein Kind Zeugin einer Vergewaltigung wird, und ein berührender Dokumentarfilm .
Während auch in der zweiten Festivalhälfte auf der Berlinale weiterhin darüber diskutiert wird, ob sich Filmemacherinnen und Filmemacher zur weltpolitischen Lage äußern müssen und inwieweit in Berlin diesbezüglich eine offene Debattenkultur herrscht oder eben nicht, ist der Wettbewerb um den Goldenen Bären an seinem Ende angekommen. Und mit Blick auf die an diesem Samstag stattfindende Preisverleihung lässt sich bereits festhalten: Auch filmisch war in diesem Jahr einiges der Rede wert.